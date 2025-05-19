Шаман и кофейная гуща: Чем возьмет зрителей «Интервидение»
«Live Арена» - это площадка номер один по комфорту и возможностям, сказал в эфире НСН Эдуард Ратников, при этом Евгений Бабичев посетовал, что обо всем остальном пока приходится гадать.
Организаторы международного музыкального конкурса «Интервидение» выбрали одну из самых комфортабельных площадок в России, заявил в интервью НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников, при этом его коллеги указывают на дефицит информации о конкурсе.
Ранее стало известно, что Россию на «Интервидении» представит Шаман (Ярослав Дронов). Сам конкурс пройдет 20 сентября на «Live Арене» в Московской области. Ратников сравнил эту площадку с «Олимпийским».
«На сегодняшний день существуют две идеальные площадки для проведения подобного большого международного фестивального ивента. Это "ВТБ Арена" в Москве, либо "Live Арена" в Сколково. Это прекрасная арена, суперсовременная, пожалуй, флагман концертных площадок в России на сегодняшний день. По вместимости эта площадка не такая, как "Олимпийский", но по возможностям и комфортабельности - номер один. Вместимость "Live Арены" порядка 7 тысяч сидячих мест. Если сделать его частично стоячим и фанзону – это порядка 9 тысяч мест. «Олимпийский» вмещал 17-25 тысяч зрителей в зависимости от конфигурации, но, на мой взгляд, «Live Aрена» - это суперкомфортная площадка - просто идеальная и для публики, и для артистов», - пояснил глава TCI.
При этом Ратников признался, что не вдохновлен участием в конкурсе Шамана, поскольку не является поклонников его творчества.
Со своей стороны, продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru указал на главную проблему «Интервидения».
«Проблема "Интервидения" в том, что мы вообще ничего не узнали, никаких подробностей, кроме имени нашего представителя. Вывели еще представителей Киргизии. А что будет в Москве? Сейчас идет гадание, как на кофейной гуще: сколько стран будет участвовать, кто конкретно, когда еще будут подробности какие-то? Уже известны дата, площадка и артист от России, теперь надо, чтобы об этом конкурсе узнали за рубежом. Нужно вкладываться в какой-то промоушн. Хочется, чтобы все было красиво», — подчеркнул Бабичев, напомнив, что Россия с успехом проводила «Евровидение», Олимпиаду и чемпионат мира по футболу.
При этом музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснял НСН, как привлечь иностранцев на Евровидение.
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой ранее говорил, что в «Интервидении» примут участие представители около 25 стран, напоминает «Радиоточка НСН».
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