Организаторы международного музыкального конкурса «Интервидение» выбрали одну из самых комфортабельных площадок в России, заявил в интервью НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников, при этом его коллеги указывают на дефицит информации о конкурсе.

Ранее стало известно, что Россию на «Интервидении» представит Шаман (Ярослав Дронов). Сам конкурс пройдет 20 сентября на «Live Арене» в Московской области. Ратников сравнил эту площадку с «Олимпийским».