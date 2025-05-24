«Просмотренное мною мельком "Евровидение" этого года очень печально. Потому что там одни женщины принимают участие. Независимо от пола, все они выглядят как женщины и ведут себя как женщины. То есть мужественность там вообще умирает. Меня это больше всего повергло в шок на "Евровидении". Думаю, что у нас будут представлены совсем другие участники», - сказала телеведущая на презентации сольного альбома артистки JALAGONIA.

При этом она призналась, что не ностальгирует по 1990-м, а восхищается творчеством молодых артистов.

«Мне кажется, молодое поколение прекрасно. Я не из тех людей, которые говорят: "вот раньше... вот в наше время…". Во всяком случае, в 1990-е, когда я росла, было полно ужасной музыки. Я ужасно не люблю все эти ретро-песни, у меня нет вообще никакой ностальгии по музыке моего времени. То, что сейчас делает молодежь, мне гораздо ближе и больше нравится», - заключила собеседница НСН.

Народный артист России Николай Басков ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» сравнил Шамана с собой в молодости и порадовался, что тот будет представлять страну на конкурсе «Интервидение».

