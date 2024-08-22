Фильм Шона Бэйкера «Анора» откроет фестиваль актуального российского кино «Маяк»

Фестиваль актуального российского кино «Маяк» откроется в Геленджике 5 октября фильмом – обладателем «Золотой пальмовой ветви» на 77-м Каннском кинофестивале, сообщает газета «Культура».

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Картина «Анора» режиссера Шона Бэйкера, в которой снялись российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков, будет показана вне основного конкурса.

По словам программного директора фестиваля Стаса Тыркина, этот фильм стал одним из самых ожидаемых релизов 2024 года.

Кинофестиваль «Маяк» пройдет с 5 по 10 октября. Жюри основного конкурса в этом году возглавит режиссер Жора Крыжовников.

Ранее в Каннах российским актёрам аплодировали более семи минут, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ABACA / ТАСС
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