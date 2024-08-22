Фильм Шона Бэйкера «Анора» откроет фестиваль актуального российского кино «Маяк»
Фестиваль актуального российского кино «Маяк» откроется в Геленджике 5 октября фильмом – обладателем «Золотой пальмовой ветви» на 77-м Каннском кинофестивале, сообщает газета «Культура».
Картина «Анора» режиссера Шона Бэйкера, в которой снялись российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков, будет показана вне основного конкурса.
По словам программного директора фестиваля Стаса Тыркина, этот фильм стал одним из самых ожидаемых релизов 2024 года.
Кинофестиваль «Маяк» пройдет с 5 по 10 октября. Жюри основного конкурса в этом году возглавит режиссер Жора Крыжовников.
Ранее в Каннах российским актёрам аплодировали более семи минут, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фильм Шона Бэйкера «Анора» откроет фестиваль актуального российского кино «Маяк»
- В России перезапустят фестиваль «Хомякон»
- Украинскую легкоатлетку Легонькову отстранили от турниров за допинг
- Путин поговорил по телефону с раненным под Курском военкором Поддубным
- Московский губернский театр запланировал удвоить число премьер
- Замглавы департамента Минобрнауки Журавлева арестовали за взятку
- Россиян предупредили о новой схеме обмана пенсионеров в сфере ЖКХ
- Самолет из Хабаровска аварийно сел в Москве из-за задымления на борту
- В аквапарке на юго-востоке Москвы произошел пожар
- ФСБ возбудила дело против иностранных журналистов за репортажи из Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru