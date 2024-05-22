«Гопник и художник»: Что стоит за «провалом» Серебренникова в Каннах и овациями Борисову

К Серебренникову нет претензий с учетом «специфического» первоисточника, а Борисов у Бэйкера оказался менее «тонким», чем в «Купе номер шесть», сказала в эфире НСН Нина Ромодановская.

Представленный в Каннах фильм Кирилла Серебренникова об Эдуарде Лимонове не является провалом, а российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн органично вписались в картину «Анора», заявила в интервью НСН главред портала ProfiCinema Нина Ромодановская.

Накануне на Каннском кинофестивале был представлен фильм Шона Бэйкера «Анора», рассказывающий о свадьбе бруклинской стриптизерши и сына российского олигарха. Картине, в которой снимались Борисов и Эйдельштейн, аплодировали больше семи минут. При этом фильм Серебренникова «Лимонов. Баллада об Эдичке» критики встретили неоднозначно.

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«На самом деле, мнения очень разные. Они не отрицательные, а аналитические, каждый увидел что-то свое, но нельзя сказать, что фильм однозначно плохой и не понравился всем. Этого нет, это ложное цитирование: выхватываются фразы, на которых строятся ложные теории. Здесь все по-другому. Это специфический фильм. Может быть, он не дал людям того, чего они ждали, и мне в том числе, какой-то объемный образ героя. Но тут надо сравнивать не со своими ощущениями, а с тем, что хотел сказать художник», - сказала Ромодановская.

По ее словам, роман Эмманюэля Каррера «Лимонов», который лег в основу картины, изначально был «специфическим».

«Если посмотреть на развитие проекта, то еще в 2017 году Павел Павликовский (польский режиссер – прим. НСН) адаптировал биографический роман Эммануэля Каррера "Лимонов", который сам по себе был специфический. Отталкиваясь от начальных условий, к фильму нет претензий. Серебренников довольно точно следовал сценарию, и мы в основном видим путь становления героя, при этом перспектива, - то, что с ним случилось потом, до смерти», - дается очень пунктирно», - объяснила эксперт.

При этом Ромодановская отметила, что роль Борисова в «Аноре» показалась ей менее тонкой, чем в картине Юхо Куосманена «Купе номер шесть», получившей в 2021 году Гран-при Каннского фестиваля.

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«Борисов с "Купе номер шесть" уже ходил по красной дорожке Канн, это для него не новый опыт. При этом и Эйдельшейн, и Юра очень органично вписались в фильм Бэйкера. Когда Борисов играл в "Купе номер шесть", это было интересно разрывом между типажом и его самоощущением. Здесь тоже это частично есть, Бейкер пытается показать, что человек с внешностью гопника не обязательно гопник. Но, на мой взгляд, в фильме Куосманена это было сделано тоньше», - заключила собеседница НСН.

Кинокритик Станислав Зельвенский ранее назвал «насквозь фальшивым» фильм «Лимонов. Баллада об Эдичке», при этом журналистка Ксения Собчак назвала его лучшим фильмом Серебренникова, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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