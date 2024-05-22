«Гопник и художник»: Что стоит за «провалом» Серебренникова в Каннах и овациями Борисову

Представленный в Каннах фильм Кирилла Серебренникова об Эдуарде Лимонове не является провалом, а российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн органично вписались в картину «Анора», заявила в интервью НСН главред портала ProfiCinema Нина Ромодановская.

Накануне на Каннском кинофестивале был представлен фильм Шона Бэйкера «Анора», рассказывающий о свадьбе бруклинской стриптизерши и сына российского олигарха. Картине, в которой снимались Борисов и Эйдельштейн, аплодировали больше семи минут. При этом фильм Серебренникова «Лимонов. Баллада об Эдичке» критики встретили неоднозначно.