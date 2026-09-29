В Нью-Йорке жители начали передвигаться по улицам на байдарках и каяках

Некоторые жители прибрежных районов Нью-Йорка и Нью-Джерси начали передвигаться по улицам на байдарках и каяках на фоне наводнения. Об этом сообщил телеканал CBS News.

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Ранее на Нью-Йорк и ближайшие районы обрушился шторм. Губернатор одноименного штата Кэти Хокул предупреждала о выпадении до 152 мм осадков и порывах ветра до 26 м/с. Шторм спровоцировал наводнение.

Известно, что из-за стихии в Нью-Йорке погиб житель Бруклина. Сильный ветер повалил дерево, оно упало на 56-летнего мужчину, который был госпитализирован в критическом состоянии и умер в больнице, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаводнениеНью-ЙоркСША

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