В Нью-Йорке жители начали передвигаться по улицам на байдарках и каяках

Ранее на Нью-Йорк и ближайшие районы обрушился шторм. Губернатор одноименного штата Кэти Хокул предупреждала о выпадении до 152 мм осадков и порывах ветра до 26 м/с. Шторм спровоцировал наводнение.

Известно, что из-за стихии в Нью-Йорке погиб житель Бруклина. Сильный ветер повалил дерево, оно упало на 56-летнего мужчину, который был госпитализирован в критическом состоянии и умер в больнице, пишет 360.ru.

