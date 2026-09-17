Путин передал активы Auchan, Nestle и Leroy Merlin под временное управление

Президент России Владимир Путин передал во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент» российские активы корпораций Auchan, Nestle и Leroy Merlin. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов, передает РИА Новости

Согласно документу, под контроль перешли доли в компаниях группы Nestle. В частности, во временное управление переданы 67,44% долей «Нестле Кубань», принадлежащих Societe des Produits Nestle S.A., и 32,56% долей Nestle Deutschland AG.

В структуре «Нестле Россия» управлению подлежат 84,082% долей Societe des Produits Nestle S.A. и 15,918% долей Nestle Deutschland AG.

Кроме того, аналогичные меры затронули российскую «дочку» ритейлера Auchan и активы бывшего Leroy Merlin. Факт передачи акций всех трех компаний структуре «Л.Е.В. Менеджмент» также подтвердили руководители подразделений со ссылкой на текст президентского указа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

