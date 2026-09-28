В Metro сообщили о продолжении работы в РФ в штатном режиме

Торговая сеть Metro продолжает работать в России в штатном режиме, все операционные процессы остаются без изменений. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Путин передал активы Auchan, Nestle и Leroy Merlin под временное управление

Отмечается, что «все обязательства перед поставщиками, клиентами и сотрудниками выполняются штатно».

«Компания продолжает обеспечивать поддержку более чем 300 тысяч профессиональных клиентов и более 7 миллионов покупателей торговых центров и онлайн витрин компании», - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов немецкой торговой сети Metro Cash & Carry во временное управление компании «УК Торг РУС», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/metroccrus
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