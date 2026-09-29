В Красноярске три человека погибли в ДТП с шестью машинами
Три человека погибли в результате ДТП с участием шести автомобилей в Красноярске. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По предварительным данным, авария произошла на улице Дубровинского. Один из автомобилистов выехал на встречную полосу и столкнулся с авто, что спровоцировало последующие аварии.
«На данный момент известно о трех погибших девушках 2005, 2006, 2007 годов рождения», - подчеркнули в МВД.
Кроме того, пострадал один мужчина, его госпитализировали.
Ранее в Нижегородской области фура въехала в трактор и спецтехнику, погиб водитель грузовика, пишет 360.ru.
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