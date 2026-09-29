Онищенко: Эболу пока не завозили в Россию

Московская область стала лидером среди регионов России по объему жилья, доступного по семейной ипотеке Путин засекретил информацию о работе топливно-энергетического комплекса Трамп заявил, что не предлагал Тегерану смягчить санкции в обмен на уступки по ядерной программе В Минусинском округе в связи с выходом медведей ввели режим повышенной готовности В АТОР сообщили о росте турпотока россиян в Турцию