Онищенко: Эболу пока не завозили в Россию
Случаев завоза в Россию лихорадки Эбола не зарегистрировано. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.
«Эболу, к счастью, в Россию еще не привозили», - указал эксперт.
Как отметил Онищенко, единичный завоз заболевания не означает возникновения эпидемии в стране. По словам академика, завезти лихорадку в РФ естественным путем «очень проблематично». Попасть в страну этому заболеванию сложно, «если, конечно, кто-то, находясь там, не заразился и не привез».
Ранее в России разработали вакцину против нового штамма Эболы, препарат пройдет тестирование, пишет Ura.ru.
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