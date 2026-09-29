Онищенко: Эболу пока не завозили в Россию

Случаев завоза в Россию лихорадки Эбола не зарегистрировано. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.

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«Эболу, к счастью, в Россию еще не привозили», - указал эксперт.

Как отметил Онищенко, единичный завоз заболевания не означает возникновения эпидемии в стране. По словам академика, завезти лихорадку в РФ естественным путем «очень проблематично». Попасть в страну этому заболеванию сложно, «если, конечно, кто-то, находясь там, не заразился и не привез».

Ранее в России разработали вакцину против нового штамма Эболы, препарат пройдет тестирование, пишет Ura.ru.

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ФОТО: НСН / Игор Войдаков
ТЕГИ:Лихорадка ЭболаГеннадий Онищенко

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