Над российскими регионами уничтожили 129 украинских дронов
Дежурные силы ПВО нейтрализовали над территорией России 129 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
Дроны были перехвачены и уничтожены в период с 20.00 мск 28 сентября до 08.00 29 сентября.
Как отметили в военном ведомстве, БПЛА сбили в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областях. Кроме того, беспилотники ликвидировали над Крымом и Черным морем.
Ранее в Павловском районе Краснодарского края дроны ВСУ атаковали нефтебазу, данных о пострадавших нет, пишет Ura.ru.
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