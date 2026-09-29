Над российскими регионами уничтожили 129 украинских дронов

Дроны были перехвачены и уничтожены в период с 20.00 мск 28 сентября до 08.00 29 сентября.

Как отметили в военном ведомстве, БПЛА сбили в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областях. Кроме того, беспилотники ликвидировали над Крымом и Черным морем.

Ранее в Павловском районе Краснодарского края дроны ВСУ атаковали нефтебазу, данных о пострадавших нет, пишет Ura.ru.

