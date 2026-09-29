Над российскими регионами уничтожили 129 украинских дронов

Дежурные силы ПВО нейтрализовали над территорией России 129 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.

В Брянской области из-за атаки БПЛА обрушилась часть моста

Дроны были перехвачены и уничтожены в период с 20.00 мск 28 сентября до 08.00 29 сентября.

Как отметили в военном ведомстве, БПЛА сбили в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областях. Кроме того, беспилотники ликвидировали над Крымом и Черным морем.

Ранее в Павловском районе Краснодарского края дроны ВСУ атаковали нефтебазу, данных о пострадавших нет, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотники

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