Путин передал во временное управление активы немецкой торговой сети Metro
Президент РФ Владимир Путин передал российские активы немецкой торговой сети Metro Cash & Carry во временное управление компании «УК Торг РУС». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Другим документом глава государства разрешил ООО «СОФТЕКС» приобрести 100% НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» — бывшей российской дочки заявившей в 2022 году об уходе из РФ компании Western Union.
Кроме того, Путин разрешил Московскому кредитному банку «МКБ» осуществлять сделки с акциями энергокомпаний, принадлежащими Sova Capital Limited. В список вошли ценные бумаги акции ФСК «Россети», «Интер РАО», ТГК-1, «Русгидро», «Мосэнерго», «Татнефть», «Роснефть», «Газпром нефть» и другие.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одним из факторов передачи во временное управление российских активов Auchan, «Лемана Про» и Nestle было то, что речь идёт о недружественных странах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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