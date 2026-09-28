Путин передал во временное управление активы немецкой торговой сети Metro

Президент РФ Владимир Путин передал российские активы немецкой торговой сети Metro Cash & Carry во временное управление компании «УК Торг РУС». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Он остается? Россиян успокоили после сообщений о национализации «Ашана»

Другим документом глава государства разрешил ООО «СОФТЕКС» приобрести 100% НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» — бывшей российской дочки заявившей в 2022 году об уходе из РФ компании Western Union.

Кроме того, Путин разрешил Московскому кредитному банку «МКБ» осуществлять сделки с акциями энергокомпаний, принадлежащими Sova Capital Limited. В список вошли ценные бумаги акции ФСК «Россети», «Интер РАО», ТГК-1, «Русгидро», «Мосэнерго», «Татнефть», «Роснефть», «Газпром нефть» и другие.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одним из факторов передачи во временное управление российских активов Auchan, «Лемана Про» и Nestle было то, что речь идёт о недружественных странах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:АкцииГосударство и бизнесУказыВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры