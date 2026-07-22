«Можно оценивать, как компания уходила из России, уволила ли она своих сотрудников, исполнила ли свои обязательства. С одной стороны, неисполнение опционов может быть неприятным знаком, что может быть оценено иностранными инвесторами как повод обращения в суды. Но какие тут механизмы, чтобы заставить Россию это исполнять? Если, например, «Вкусно и точка» - это чисто локальная компания, как можно на нее повлиять извне? В ситуации со «Вкусно и точка» я знаю, что у «Макдоналдса» был трехлетний опцион на выкуп бизнеса обратно. Я не знаю, как дальше пойдут дела. Кого-то подобные условия отпугнут, кто поумнее будет – придет договариваться. Это вопрос рациональности и бизнеса. Если приходит крупная корпорация и хочет вернуться, мы можем договориться. Если нет принципиальных разногласий, всегда можно найти ходы, выкупить бизнес по-тихому. Вопрос цены и влияния на нашу экономику», - объяснил он.

По его словам, многие опционы уже и так истекли по времени, это формальная причина отказать.

«Всегда неисполнение договоров – это не очень хорошая вещь, это репутационные риски для нашего риска. С другой стороны, ситуация у нас сейчас экстремальная. Плюс компания, которая получила те или иные права в России, могла вложить значительные средства, кто будет им их возвращать? Поэтому здесь две стороны медали. Под ударом могут быть и автопромышленность, Ford и Hyundai тоже имели подобные опционы. Многие опционы уже и так истекли по времени, это формальная причина отказать, вполне корректный повод. Стратегический характер бизнеса тоже можно считать условием. Например, вряд ли «АвтоВАЗ» захочет отдаваться обратно под Renault», - заключил собеседник НСН.

По принятому закону нынешние владельцы активов могут отказать бывшему иностранному собственнику в праве на обратный выкуп — в судебном порядке и при соблюдении ряда условий. Как пояснил глава думского комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов, среди них — публичная поддержка бывшими собственниками санкций против РФ, пишет «Коммерсант».

