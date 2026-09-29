Россельхознадзор разрешил ввозить в РФ жирафов из Намибии
Ввоз жирафов и других зоопарковых жвачных животных с одного из предприятий Намибии разрешили в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.
«Разрешается ввоз диких и зоопарковых жвачных животных с намибийского предприятия Nuwebegin Boerdery CC в Российскую Федерацию», - указали в ведомстве.
Меры действуют с 25 сентября. Ввоз животных разрешен при условии карантинирования и отгрузки под контролем госветврача РФ либо сотрудника ФГБУ «ВНИИЗЖ» и при соблюдении дополнительных правил.
Ранее стало известно, что Россельхознадзор планирует провести в Южно-Африканской Республике карантинные мероприятия, связанные с распространением ящура, и обеспечить транспортировку жирафов для российских зоопарков, напоминает Ura.ru.
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