Россиянка Ромашина войдет в Международный зал славы плавания
Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, главный тренер сборной России по этому виду спорта Светлана Ромашина войдет в Международный зал славы плавания (ISHOF). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию водных видов спорта РФ.
Церемония включения в Зал славы пройдет в американском Форт-Лодердейле 10 апреля следующего года.
Светлана Ромашина - самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания. Она завоевала семь золотых олимпийских медалей (в 2008 году, по две - в 2012-м, 2016-м и 2020-м), выиграла 21 чемпионат мира и 13 первенств Европы.
Ранее стало известно, что серебряный призер Олимпийских игр россиянка Екатерина Гамова войдет в Международный зал славы волейбола, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Хакеры похитили данные более 3 млн сотрудников Пентагона
- Россиянка Ромашина войдет в Международный зал славы плавания
- Онищенко: Эболу пока не завозили в Россию
- В КНДР заявили, что наращивание ядерных сил США угрожает страшной катастрофой
- В Нью-Йорке жители начали передвигаться по улицам на байдарках и каяках
- У спортивного объекта в Оренбурге прогремел взрыв
- Рубио заявил об иностранном следе в инциденте с британской базой Фэрфорд
- Папа римский выступил с обращением к России и Украине
- Медведев объяснил итоги выборов в Госдуму зрелостью общества
- В России заявили о начале сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом