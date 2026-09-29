Россиянка Ромашина войдет в Международный зал славы плавания

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, главный тренер сборной России по этому виду спорта Светлана Ромашина войдет в Международный зал славы плавания (ISHOF). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию водных видов спорта РФ.

Церемония включения в Зал славы пройдет в американском Форт-Лодердейле 10 апреля следующего года.

Светлана Ромашина - самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания. Она завоевала семь золотых олимпийских медалей (в 2008 году, по две - в 2012-м, 2016-м и 2020-м), выиграла 21 чемпионат мира и 13 первенств Европы.

Ранее стало известно, что серебряный призер Олимпийских игр россиянка Екатерина Гамова войдет в Международный зал славы волейбола, пишет Ura.ru.

