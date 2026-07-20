Prada будет рада? На каких условиях люксовые бренды вернутся в Россию
Российская сторона не готовит никаких препятствий для возращения западных брендов, заявил НСН Андрей Карпов.
Люксовые бренды меньше всего потеряли российских покупателей из-за официального ухода, так как привычки граждан не поменялись, пока в этом им помогает параллельный импорт, рассказал НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.
Люксовый бренд одежды Prada мечтает о большом и перспективном российском рынке, заявил РИА Новости президент GIM Unimpresa в России Витторио Торрембини. Он сообщил, что итальянский бизнес в стране потерял за четыре года западных санкций уже более 40 миллиардов евро, при этом 250 компаний по-прежнему работают на отечественном рынке. Карпов уверен, что покупатели этого ждут.
«Люксовые бренды никуда особо не исчезали, в рамках параллельного импорта они в страну доставляются. Потребители люксового сегмента сохраняют приверженность к брендам. Поэтому можно сказать, что крупные бренды и не теряли своих потребителей. Их возврат позволит быстро нарастить официальные продажи этой продукции. Привычки покупателей больше изменились в эконом-сегменте, не здесь. Никто вдруг не отказывается и не переходит в массовый сегмент, это редкие случаи», - объяснил он.
По его словам, российская сторона не готовит никаких препятствий для возращения брендов.
«Российская сторона никакие условия возвращения выставлять не будет. Государство пока не регулирует этот вопрос. Любая компания может везти эту продукцию и реализовывать ее, специальных ограничений у нас нет. В легкой промышленности они могут зайти на рынок без особых проблем и ограничений. Если вернутся производители официально, правообладатель может договориться с Минпромторгом, чтобы исключить эти товары из перечня параллельного импорта», - добавил собеседник НСН.
Западные бренды будут возвращаться в Россию на условиях депозитов, которые перекроют убытки ТЦ в случае очередного ухода, заявил НСН глава Союза торговых центров Булат Шакиров.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивают доступ к App Store
- Песков: Берлин не предпринимал практических шагов для возобновления диалога с РФ
- Гибнут не только пчёлы: В России призвали отказаться от вредной обработки полей
- Стармер объявил о завершении своей работы на посту премьера Великобритании
- Хватит и двух дней: Психолог рассказал, как правильно переключаться в отпуске
- Prada будет рада? На каких условиях люксовые бренды вернутся в Россию
- Пользователи из России заявили о проблемах с доступом к App Store
- От Ромашковой долины до мультивселенной: Как создавали полный метр по «Смешарикам»
- Балицкий доложил Путину о контроле ВС РФ над трассой «Новороссия»
- Рыбакам разрешат перегрузку улова в море без пограничников