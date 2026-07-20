«Люксовые бренды никуда особо не исчезали, в рамках параллельного импорта они в страну доставляются. Потребители люксового сегмента сохраняют приверженность к брендам. Поэтому можно сказать, что крупные бренды и не теряли своих потребителей. Их возврат позволит быстро нарастить официальные продажи этой продукции. Привычки покупателей больше изменились в эконом-сегменте, не здесь. Никто вдруг не отказывается и не переходит в массовый сегмент, это редкие случаи», - объяснил он.

По его словам, российская сторона не готовит никаких препятствий для возращения брендов.

«Российская сторона никакие условия возвращения выставлять не будет. Государство пока не регулирует этот вопрос. Любая компания может везти эту продукцию и реализовывать ее, специальных ограничений у нас нет. В легкой промышленности они могут зайти на рынок без особых проблем и ограничений. Если вернутся производители официально, правообладатель может договориться с Минпромторгом, чтобы исключить эти товары из перечня параллельного импорта», - добавил собеседник НСН.

Западные бренды будут возвращаться в Россию на условиях депозитов, которые перекроют убытки ТЦ в случае очередного ухода, заявил НСН глава Союза торговых центров Булат Шакиров.

