В Венгрии призвали ЕС надеяться на Бога из-за обмеления Дуная
Нехватка воды приведет к энергетическому кризису, если не наступят дожди, заявил НСН Габор Штир.
Если Дунай останется без воды еще на пару недель или месяц, то в Европе остановят атомные станции и машиностроение, рассказал НСН венгерский журналист Габор Штир.
Дунай через два-три дня станет непригодным для хождения судов в связи с обмелением, заявил сербский президент Александр Вучич. Его слова передает пресс-служба правящей Сербской прогрессивной партии. Штир объяснил, как это повлияет на всю Европу.
«Тот факт, что транспорт не ходит по реке — это меньшая проблема, а основная — энергетическая. Если это продлится еще пару недель или месяц, то будут экономические последствия, ограничения работы заводов. Правительство не исключает, что в Венгрии отключат все четыре блока АЭС “Пакш”. Плюс к этому, осенью может настать глобальный энергетический кризис. Тогда проблемы усугубятся — пострадают строительство, машиностроение, нефтепереработка. Самое главное в этой ситуации то, что Евросоюз должен признать, что помощь потребуется самим странам-членам, а не Украине. Туда много энергии идет бесплатно, но ее не хватает нам. Будут перебои в Италии, Сербии, Румынии. Сейчас будущее зависит только от Бога и судьбы — будет дождь или нет, чтобы наполнить русло Дуная», — отметил он.
В свою очередь, румынские военные взорвали скальное образование на Дунае для увеличения притока воды к АЭС «Чернаводэ». Об этом сообщает Bloomberg.
Ранее Штир объяснил НСН, как Венгрия хочет закрыть границы для России.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам рассказали, как правильно выбрать школьную форму
- Захарова: НАТО и ЕС стали частью террористической деятельности
- В Венгрии призвали ЕС надеяться на Бога из-за обмеления Дуная
- Гибкость и цифровизация: Как ретейл и поставщики адаптируются к логистическим сбоям
- Россиян предупредили о действиях в интернете, которые могут иметь последствия
- Рособрнадзор объявил 19 вузам предостережения
- РАО потребовало с театра Кадышевой 100 тысяч рублей
- Число погибших в результате падения БПЛА в Геленджике выросло до шести человек
- В России промаркируют книгу Берджесса «Заводной апельсин»
- Ловушка для канцлера: В Германии ждут скорой отставки Мерца