Если Дунай останется без воды еще на пару недель или месяц, то в Европе остановят атомные станции и машиностроение, рассказал НСН венгерский журналист Габор Штир.

Дунай через два-три дня станет непригодным для хождения судов в связи с обмелением, заявил сербский президент Александр Вучич. Его слова передает пресс-служба правящей Сербской прогрессивной партии. Штир объяснил, как это повлияет на всю Европу.