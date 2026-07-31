Ким: Wildberries отразил большую часть атак ВСУ на свои склады

По ее словам, для оперативной локализации возгораний и сохранения товаров на складах функционируют современные системы пожаротушения и специализированные бригады. Руководство этой службой доверено полковнику внутренней службы и бывшему сотруднику МЧС, чей стаж в сфере тушения пожаров превышает 26 лет, что гарантирует безопасность персонала.

«Кроме того, RWB производит собственные комплектующие и регулярно проводит эвакуационные учения с персоналом», – уточнила Татьяна Ким.

Дополнительно основательница маркетплейса сообщила о получении десятков предложений по аренде складских помещений как на территории России, так и за рубежом. Часть соответствующих договоров уже подписана, а в ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию объектов, возведенных в странах присутствия бренда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

