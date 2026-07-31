Ким: Wildberries отразил большую часть атак ВСУ на свои склады
Компания Wildberries успешно отражает большинство атак ВСУ на свои логистические центры благодаря ежедневному усилению систем обороны, заявила глава RWB Татьяна Ким.
По словам предпринимательницы, несмотря на постоянное наращивание огневой мощи, предприятиям удается защищать инфраструктуру, сообщает «Коммерсант». В качестве примера Ким привела инцидент в Екатеринбурге, где на парковке загорелись автомобили, отметив, что именно на этот объект направлялось свыше 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
По ее словам, для оперативной локализации возгораний и сохранения товаров на складах функционируют современные системы пожаротушения и специализированные бригады. Руководство этой службой доверено полковнику внутренней службы и бывшему сотруднику МЧС, чей стаж в сфере тушения пожаров превышает 26 лет, что гарантирует безопасность персонала.
«Кроме того, RWB производит собственные комплектующие и регулярно проводит эвакуационные учения с персоналом», – уточнила Татьяна Ким.
Дополнительно основательница маркетплейса сообщила о получении десятков предложений по аренде складских помещений как на территории России, так и за рубежом. Часть соответствующих договоров уже подписана, а в ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию объектов, возведенных в странах присутствия бренда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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