Большая «машина»: Как Wildberries перестраивает логистику на фоне атак БПЛА
Алексей Кременсков заявил НСН, что быстро настроить новую логистику получится не везде.
Wildberries перестраивает логистику на фоне атак БПЛА, но не все товары можно быстро «переместить», а некоторые партнеры не готовы рисковать в этом случае, заявил в беседе с НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Логистический объект Wildberries в Удмуртии ограничил работу. Склад «Сарапул» временно не будет принимать поставки, указано в объявлении на портале селлеров. Склад в Рязани после налёта БПЛА тоже временно не принимает поставки. Товары, которые хранятся на этом объекте, пока сняты с продажи. Кременсков объяснил, в чем основная сложность перестройки логистики.
«Работа маркетплейсов усложнилась, сейчас это большая проблема. Wildberries решает проблемы и ситуации с продавцами, несет большие убытки. Конечно, сейчас требуется перестройка логистики. Мы рекомендовали дать возможность селлерам вывести товары со складов, тогда снизится интерес к складам, а также ущерб в случае возможной атаки. Если Wildberries будет перевозить это все, это будет заметно. Поэтому многие партнеры отказывают сейчас в размещении товаров, в перемещении товаров на другие склады самой компании. Мы стараемся максимально помочь, ищем варианты размещения, но не все может подходить, это большая «машина». Нельзя исключать интерес и к другим маркетплейсам с точки зрения этих атак», - рассказал он.
По его словам, селлеры также находятся в непростой ситуации, так как потери для некоторых колоссальные.
«По селлерам пока нет однозначной информации, была частичная компенсация, но она не покрывает даже минимальные потери, которые просто колоссальные. Комиссия остается для них. Есть замораживание сроков по кредитным платежам, но это обычно загоняет в долги предпринимателя, а не помогает», - добавил собеседник НСН.
Защитить грузы на складах маркетплейсов можно двумя путями: либо площадка сама добровольно страхует находящиеся у нее товары селлеров, либо продавцы лично покупают полис напрямую у страховой компании, сообщили НСН во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).
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