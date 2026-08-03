Россиянам рассказали, как правильно выбрать школьную форму
Выбирая школьную форму следует выбирать материал, который способен справляться с большой нагрузкой, например, эластичный джерси на основе вискозы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила главный дизайнер бренда детской одежды BUNGLY Александра Домрачева.
Она также посоветовала выбирать одежду с «системой роста», которая позволит адаптировать вещи к изменениям фигуры. В частности, это «специальные отвороты на брюках, регулируемые пояса, дополнительные петли и пуговицы на лямках сарафанов».
Кроме того, перед покупкой следует осмотреть фурнитуру вещей, чтобы застёжки-молнии работали легко, а кнопки не требовали чрезмерного усилия.
Эксперт отметила, что родителям лучше собрать для детей капсулу, в которой вещи будут сочетаться между собой и использоваться по очереди.
«Для мальчика это две пары брюк, жилет или пиджак и кардиган. Для девочки — сарафан или юбка, а также брюки. Плюс две-три рубашки или блузки, сменная обувь и два наборами одежды для физкультуры», — заключила Домрачева.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что вводить в России единую школьную форму не планируется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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