Два пути: Как предпринимателям защитить свои товары на фоне атак БПЛА
Тарифы на страхование товаров будут неизбежно расти на фоне повышенного риска, заявили НСН во Всероссийском союзе страховщиков.
Защитить грузы на складах маркетплейсов можно двумя путями: либо площадка сама добровольно страхует находящиеся у нее товары селлеров, либо продавцы лично покупают полис напрямую у страховой компании, сообщили НСН во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).
Маркетплейс Ozon уведомил партнеров об изменении тарифов на страхование товаров, размещенных в его логистической инфраструктуре, в связи с возросшими рисками атак беспилотников и терактов. Как сообщили в Ozon, тариф вырастет в 3,3 раза — с 0,0035% до 0,0115%. В ВСС напомнили, что продавцы могут покупать полис напрямую у страховой компании.
«Страхование имущества юридических лиц является в настоящее время добровольным, в связи с чем условия страхования могут отличаться у различных страховщиков. На данный момент защитить грузы на складах маркетплейсов можно двумя путями: либо площадка сама добровольно страхует находящиеся у нее товары селлеров, либо продавцы лично покупают полис напрямую у страховой компании или подключают эту опцию в личном кабинете маркетплейса. Товары могут быть застрахованы в том числе по рискам «терроризм» и «диверсия», что подразумевает наличие покрытия на случай причинения ущерба в результате атаки БПЛА, поскольку такие события, как правило, квалифицируются по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации («террористический акт»)», - рассказали там.
Отмечается также, что тарифы будут неизбежно меняться на фоне повышенного риска.
«В настоящее время ситуация в сегменте по страхованию складов маркетплейсов от атак БПЛА меняется очень быстро: в течение последней недели объекты перешли из категории стандартного риска в категорию повышенного. Возросшая частота и интенсивность инцидентов с применением БПЛА обусловили объективную необходимость корректировки тарификации рисков БПЛА и адаптации продуктовой линейки страховщиков под новые условия убыточности. ВСС не обладает статистикой по данному виду страхования, объем заявленных убытков оценить с достоверностью не представляется возможным», - добавили в Союзе автростраховщиков.
Пострадавшим от атак ВСУ продавцам маркетплейсов стоит внимательно изучать оферту, не предпринимать действий без консультации с юристом и самостоятельно страховать свои товары, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
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