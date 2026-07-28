«Страхование имущества юридических лиц является в настоящее время добровольным, в связи с чем условия страхования могут отличаться у различных страховщиков. На данный момент защитить грузы на складах маркетплейсов можно двумя путями: либо площадка сама добровольно страхует находящиеся у нее товары селлеров, либо продавцы лично покупают полис напрямую у страховой компании или подключают эту опцию в личном кабинете маркетплейса. Товары могут быть застрахованы в том числе по рискам «терроризм» и «диверсия», что подразумевает наличие покрытия на случай причинения ущерба в результате атаки БПЛА, поскольку такие события, как правило, квалифицируются по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации («террористический акт»)», - рассказали там.

Отмечается также, что тарифы будут неизбежно меняться на фоне повышенного риска.

«В настоящее время ситуация в сегменте по страхованию складов маркетплейсов от атак БПЛА меняется очень быстро: в течение последней недели объекты перешли из категории стандартного риска в категорию повышенного. Возросшая частота и интенсивность инцидентов с применением БПЛА обусловили объективную необходимость корректировки тарификации рисков БПЛА и адаптации продуктовой линейки страховщиков под новые условия убыточности. ВСС не обладает статистикой по данному виду страхования, объем заявленных убытков оценить с достоверностью не представляется возможным», - добавили в Союзе автростраховщиков.

Пострадавшим от атак ВСУ продавцам маркетплейсов стоит внимательно изучать оферту, не предпринимать действий без консультации с юристом и самостоятельно страховать свои товары, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

