Россиян предупредили о действиях в интернете, которые могут иметь последствия
Серьёзными последствиями для граждан могут обернуться безобидные, на первый взгляд, действия в интернете. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» адвокат Антон Ключко.
По его словам, в первую очередь, это предложения быстрого заработка в сети, которые могут «могут быть связаны с деятельностью иностранных спецслужб». Второе — это управление сим-боксом, что, как правило, связано с пособничеством в осуществлении преступной деятельности.
Далее в списке идут юмор и мемы на «чувствительные» темы. Они могут быть истрактованы судом, как, например, пропаганда запрещённых веществ и идеологий. Это же касается контента в соцсетях. Он также может подпадать под административную или уголовную статью о запрете тех или иных идеологий и движений - даже в случае, если публикация появилась до официального запрета.
Ключко также добавил, что серьёзные последствия могут повлечь и комментарии, так как любые высказывания в сети могут быть проверены на предмет соответствия законодательству.
Ране первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев заявил, что отфильтровать все посты в соцсетях технически невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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