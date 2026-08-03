Россиян предупредили о действиях в интернете, которые могут иметь последствия

По его словам, в первую очередь, это предложения быстрого заработка в сети, которые могут «могут быть связаны с деятельностью иностранных спецслужб». Второе — это управление сим-боксом, что, как правило, связано с пособничеством в осуществлении преступной деятельности.

Далее в списке идут юмор и мемы на «чувствительные» темы. Они могут быть истрактованы судом, как, например, пропаганда запрещённых веществ и идеологий. Это же касается контента в соцсетях. Он также может подпадать под административную или уголовную статью о запрете тех или иных идеологий и движений - даже в случае, если публикация появилась до официального запрета.

Ключко также добавил, что серьёзные последствия могут повлечь и комментарии, так как любые высказывания в сети могут быть проверены на предмет соответствия законодательству.

Ране первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев заявил, что отфильтровать все посты в соцсетях технически невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

