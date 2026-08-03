РАО потребовало с театра Кадышевой 100 тысяч рублей

По информации издания, иск был подан 31 июля. Организация требует взыскать с артистки 100 тысяч рублей. Дело касается экономических споров по гражданским правоотношениям.

Отмечается, что РАО не впервые судится с «Золотым кольцом». Так, осенью 2025 года организация требовала с ансамбля 80 тысяч рублей, однако позже отказалась от заявления.

Ранее солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина отсудила 8 миллионов рублей у основателя группы Андрея Литягина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».