Рособрнадзор объявил 19 вузам предостережения

В частности, в список вузов, которым были объявлены предостережения, попали Московский исследовательский университет имени Л.С. Выгодского, Балтийский технологический университет, Центр подготовки церковных специалистов Рязанской епархии Русской Православной Церкви, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова, Российский университет транспорта и другие.

В ведомстве указали, что образовательным учреждениям предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований «в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования».

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил «Радиоточке НСН»﻿, что школьникам, набравшим 100 баллов по каждому предмету ЕГЭ, надо выделять отдельные бюджетные места в вузах.