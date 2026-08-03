Рособрнадзор объявил 19 вузам предостережения
Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований были объявлены 19 вузам. Об этом со ссылкой на Рособрнадзор пишет RT.
В частности, в список вузов, которым были объявлены предостережения, попали Московский исследовательский университет имени Л.С. Выгодского, Балтийский технологический университет, Центр подготовки церковных специалистов Рязанской епархии Русской Православной Церкви, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова, Российский университет транспорта и другие.
В ведомстве указали, что образовательным учреждениям предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований «в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования».
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил «Радиоточке НСН», что школьникам, набравшим 100 баллов по каждому предмету ЕГЭ, надо выделять отдельные бюджетные места в вузах.
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