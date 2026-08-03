В России промаркируют книгу Берджесса «Заводной апельсин»
В России в рамках исполнения закона о противодействии пропаганде наркотических средств специальную маркировку получит книга американского писателя Энтони Берджесса «Заводной апельсин». Об этом сообщает ТАСС.
Согласно действующим в РФ нормам, опубликованные после 1 августа 1990 года произведения литературы и искусства, в которых наркотики упоминаются как часть художественного замысла, должны сопровождаться предупреждением.
В обновлённый список также попали «Доктор Сон» и «Ночные кошмары и фантастические видения» Стивена Кинга, «Зов Ктулху» Говарда Лавкрафта, «Удушье» и «Рождение звука» Чака Паланика.
Кроме того, маркировку получат произведения «Виктор Цой. Жизнь и «Кино» Виталия Калгина, «Аполло» Виктора Пелевина и другие.
Ранее в издательстве «Эксмо» рассказали «Радиоточке НСН», что на проверку упоминания наркотиков в книгах уже суммарно потратили десять тысяч человеко-часов.
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