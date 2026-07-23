Новые атаки ВСУ на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске могли привести к уничтожению товаров на сумму около 100–120 млрд рублей. По данным аналитиков, такие потери возможны, если центры были полностью загружены, а большая часть находившейся там продукции уничтожена. Площадь атакованных помещений составляет примерно 270 000 кв. м. Это около 5% всей складской инфраструктуры маркетплейса. Кременсков предупредил, что потерявшим товар продавцам стоит быть внимательными и консультироваться с юристами, прежде принимать добровольную финансовую помощь от руководства площадки.

«Wildberries сейчас делает первоначальные добровольные выплаты селерам. Но мы считаем, что не стоит соглашаться с этими выплатами. По опыту проблем, которые были после пожара в Шушарах, подобные ситуации приводили к тому, что селлеры, соглашаясь с этой добровольной выплатой, тем самым отказывались от полного возмещения. Потом вернуть всю сумму уже было невозможно. Мы рекомендуем в каждой ситуации обращаться к юристу, чтобы полноценно оценить варианты решения вопроса. Потому что ситуация юридически сложная. Это бизнес, и каждый тянет одеяло в свою сторону», — рассказал он.

Собеседник НСН также напомнил, что с 7 июля 2026 года Wildberries обновил оферту, включив атаки БПЛА в список обстоятельств непреодолимой силы. Это означает, что компания освобождается от обязанности выплачивать компенсацию продавцам за испорченные по этой причине товары.

«Селлерам важно помнить, что закон не имеет обратной силы. 7 июля Wildberries обновил оферту и включил атаки БПЛА в список форс-мажоров. На днях это же прописал Яндекс Маркет и Ozon. Если товары были поставлены до этой даты, они должны быть полностью компенсированы. Что касается уже более поздних поставок, то нужно разбираться. Мы запросили у Торгово-Промышленной палаты разъяснения по поводу данной ситуации, ждем ответа. Но мы считаем, что в любом случае должно быть погашение стоимости этих товаров, независимо от того, что прописал в оферте Wildberries. Но это, скорее всего, уже будет в судебном порядке», — сообщил Кременсков.