Выплаты через юриста: Как продавцам получить компенсацию после пожара на складе Wildberries
Алексей Кременсков в беседе с НСН призвал продавцов маркетплейсов внимательно относиться к документам и консультироваться с юристами на фоне атак на склады Wildberries.
Пострадавшим от атак ВСУ продавцам маркетплейсов стоит внимательно изучать оферту, не предпринимать действий без консультации с юристом и самостоятельно страховать свои товары, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Новые атаки ВСУ на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске могли привести к уничтожению товаров на сумму около 100–120 млрд рублей. По данным аналитиков, такие потери возможны, если центры были полностью загружены, а большая часть находившейся там продукции уничтожена. Площадь атакованных помещений составляет примерно 270 000 кв. м. Это около 5% всей складской инфраструктуры маркетплейса. Кременсков предупредил, что потерявшим товар продавцам стоит быть внимательными и консультироваться с юристами, прежде принимать добровольную финансовую помощь от руководства площадки.
«Wildberries сейчас делает первоначальные добровольные выплаты селерам. Но мы считаем, что не стоит соглашаться с этими выплатами. По опыту проблем, которые были после пожара в Шушарах, подобные ситуации приводили к тому, что селлеры, соглашаясь с этой добровольной выплатой, тем самым отказывались от полного возмещения. Потом вернуть всю сумму уже было невозможно. Мы рекомендуем в каждой ситуации обращаться к юристу, чтобы полноценно оценить варианты решения вопроса. Потому что ситуация юридически сложная. Это бизнес, и каждый тянет одеяло в свою сторону», — рассказал он.
Собеседник НСН также напомнил, что с 7 июля 2026 года Wildberries обновил оферту, включив атаки БПЛА в список обстоятельств непреодолимой силы. Это означает, что компания освобождается от обязанности выплачивать компенсацию продавцам за испорченные по этой причине товары.
«Селлерам важно помнить, что закон не имеет обратной силы. 7 июля Wildberries обновил оферту и включил атаки БПЛА в список форс-мажоров. На днях это же прописал Яндекс Маркет и Ozon. Если товары были поставлены до этой даты, они должны быть полностью компенсированы. Что касается уже более поздних поставок, то нужно разбираться. Мы запросили у Торгово-Промышленной палаты разъяснения по поводу данной ситуации, ждем ответа. Но мы считаем, что в любом случае должно быть погашение стоимости этих товаров, независимо от того, что прописал в оферте Wildberries. Но это, скорее всего, уже будет в судебном порядке», — сообщил Кременсков.
Он отметил, что склады Wildberries застрахованы, однако неизвестно, в каком объеме и с какой суммой покрытия страховка распространяется на хранящиеся там товары. Он посоветовал продавцам также страховать свою продукцию самостоятельно.
«В первую очередь нужно страховать товары. Будущие поставки тоже необходимо страховать. Обязательно нужно иметь все необходимые документы на товары, которые приходят в формате карго, которые у нас не сертифицируются. Документов на них особо нет, но хотя бы какие-то первичные подтверждения надо иметь при себе в любом случае, чтобы потом хотя бы доказать, что эти товары были куплены», — отметил эксперт.
Ранее председатель правления фонда «Институт современного развития» (ИНСОР) Игорь Юргенс объяснял НСН, что многие крупные компании не страхуют свои объекты от ударов БПЛА, хотя страховщики могут включать такие риски в полисы. Это делает полис в разы дороже, и не все предприятия готовы на такие траты.
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