Комментируя удар ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком, она указала, что Североталантический альянс и Евросоюз позволили орудовать в центре Европы «террористическому бандформированию, оккупировавшему госаппарат Украины».

«Спонсорами терроризма являются натовские страны», - подчеркнула дипломат.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что число погибших в результате падения обломкой украинского БПЛА в селе Архипо-Осиповка выросло до шести человек, пострадали около 40 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

