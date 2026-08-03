Захарова: НАТО и ЕС стали частью террористической деятельности

НАТО и Евросоюз, ранее декларировавшие нулевую толерантность к терроризму, теперь стали частью террористической деятельности. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова: Террор ВСУ в России совершается с полного одобрения Запада

Комментируя удар ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком, она указала, что Североталантический альянс и Евросоюз позволили орудовать в центре Европы «террористическому бандформированию, оккупировавшему госаппарат Украины».

«Спонсорами терроризма являются натовские страны», - подчеркнула дипломат.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что число погибших в результате падения обломкой украинского БПЛА в селе Архипо-Осиповка выросло до шести человек, пострадали около 40 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МИД России
ТЕГИ:УкраинаЕвросоюзНАТОМИД РФМария Захарова

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