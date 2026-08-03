Захарова: НАТО и ЕС стали частью террористической деятельности
НАТО и Евросоюз, ранее декларировавшие нулевую толерантность к терроризму, теперь стали частью террористической деятельности. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя удар ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком, она указала, что Североталантический альянс и Евросоюз позволили орудовать в центре Европы «террористическому бандформированию, оккупировавшему госаппарат Украины».
«Спонсорами терроризма являются натовские страны», - подчеркнула дипломат.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что число погибших в результате падения обломкой украинского БПЛА в селе Архипо-Осиповка выросло до шести человек, пострадали около 40 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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