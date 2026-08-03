Число погибших в результате падения БПЛА в Геленджике выросло до шести человек
Число погибших в результате падения обломков украинского БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком выросло до шести человек, трое из них дети. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Он отметил, что число пострадавших достигло около 40 человек, 17 из них госпитализировали.
«Их доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Им оказывают всю необходимую помощь», - написал Кондратьев в своём канале в «Максе».
Глава Краснодарского края добавил, что всем пострадавшим и семьям погибших будет оказана необходимая поддержка и помощь.
Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в результате удара беспилотных летательных аппаратов по региону погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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