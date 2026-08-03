Число погибших в результате падения БПЛА в Геленджике выросло до шести человек

Число погибших в результате падения обломков украинского БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком выросло до шести человек, трое из них дети. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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Он отметил, что число пострадавших достигло около 40 человек, 17 из них госпитализировали.

«Их доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Им оказывают всю необходимую помощь», - написал Кондратьев в своём канале в «Максе».

Глава Краснодарского края добавил, что всем пострадавшим и семьям погибших будет оказана необходимая поддержка и помощь.

Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в результате удара беспилотных летательных аппаратов по региону погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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