СМИ: Китайские банки ужесточат ограничения для клиентов из РФ из-за угрозы санкций США

Государственные банки КНР ужесточат ограничения для российских клиентов, опасаясь вторичных санкций США, пишет Bloomberg.

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По данным источников агентства, как минимум два китайских банка с начала января провели проверку своего российского бизнеса, обратив особое внимание на трансграничные сделки. Кредитные организации планируют разорвать связи с клиентами из санкционного списка, прекратив предоставление финансовых услуг российскому военному сектору.

Одновременно усилена комплексная проверка российских клиентов. Изучается наличие регистрации и уполномоченных лиц в России. Также проверке будут подвергнуты и нероссийские клиенты, ведущие бизнес в России, говорится в материале.

Ранее, в декабре 2023 года, президент США Джо Байден подписал указ, предусматривающий введение вторичных санкций против финансовых институтов, которые продолжают работу в интересах оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ, напоминает «Радиоточка НСН».

