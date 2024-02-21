СМИ: Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России
Три крупнейших банка Китая — Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of China — прекратили прием платежей от российских финорганизаций, попавших под санкции. Об этом сообщил генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин в беседе с Известиями.
По словам эксперта, клиентов из РФ с начала января предупреждали о прекращении приема платежей. Порошин подчеркнул, что перечисленные банки занимают первое, второе и четвертое места по величине активов в Китае.
Коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский подтвердил, что организации в КНР прекратили работу с российскими структурами, которые попали под санкции. Китайские банки ограничили прием платежей с начала года. При этом операции с неподсанкционными организациями пока продолжаются.
Как отметил председатель правления Ассоциации участников рынка платежных услуг «Национальный платежный совет» Александр Линников, ограничения могут быть связаны с тем, что в Китае опасаются вторичных санкций США из-за взаимодействия с подсанкционными российскими банками и компаниями. В то же время в РФ много финансовых организаций, которые избежали санкций и могут проводит расчеты с КНР.
Ранее стало известно, что крупные банки в ОАЭ начали ограничивать расчеты с Россией и закрывать счета гражданам и компаниям из РФ. По словам экспертов, меры связаны с вторичными санкциями США, отмечает телеканал «360».
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