Песков: Россия и ОАЭ обсудят вопрос ограничений в банках для россиян
Россия и Объединенные Арабские Эмираты обсудят вопрос ограничений в банках арабской монархии, которые недавно появились для россиян. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что у Москвы «весьма насыщенный» диалог с Абу-Даби. По словам Пескова, все текущие вопросы обсуждаются в рамках механизма двусторонней кооперации, которая функционирует между двумя странами.
Ранее крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов из-за риска вторичных санкций начали ограничивать расчеты с Россией. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял НСН, что Центробанк РФ уже прорабатывает вопрос ограничения платежей с банками ряда стран, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru