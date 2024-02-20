Песков: Россия и ОАЭ обсудят вопрос ограничений в банках для россиян

Он отметил, что у Москвы «весьма насыщенный» диалог с Абу-Даби. По словам Пескова, все текущие вопросы обсуждаются в рамках механизма двусторонней кооперации, которая функционирует между двумя странами.

Ранее крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов из-за риска вторичных санкций начали ограничивать расчеты с Россией. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял НСН, что Центробанк РФ уже прорабатывает вопрос ограничения платежей с банками ряда стран, передает «Радиоточка НСН».

