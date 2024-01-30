Набиуллина заявила, что многие страны думают над альтернативами SWIFT

«Есть определенное усложнение трансграничных расчетов со многими странами, потому что риск вторичных санкций вырос. Но к чему это приводит? На мой взгляд, как раз к активизации усилий по созданию альтернативных способов платежей», — указала глава ЦБ.

Набиуллина также отметила, что использование устоявшейся международной платежной инфраструктуры стало рискованным. В связи с этим многие государства думают над собственными вариантами трансграничных платежных механизмов.

Ранее глава Центробанка сообщила, что Россия обсуждает со странами БРИКС взаимодействие национальных платформ передачи финансовых сообщений, напоминает RT.

