Набиуллина заявила, что многие страны думают над альтернативами SWIFT

Введение санкций США активизирует создание альтернативных способов платежей. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

Набиуллина назвала главной проблемой от санкций платежи и блокировку активов

«Есть определенное усложнение трансграничных расчетов со многими странами, потому что риск вторичных санкций вырос. Но к чему это приводит? На мой взгляд, как раз к активизации усилий по созданию альтернативных способов платежей», — указала глава ЦБ.

Набиуллина также отметила, что использование устоявшейся международной платежной инфраструктуры стало рискованным. В связи с этим многие государства думают над собственными вариантами трансграничных платежных механизмов.

Ранее глава Центробанка сообщила, что Россия обсуждает со странами БРИКС взаимодействие национальных платформ передачи финансовых сообщений, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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