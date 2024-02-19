«Полный паралич?»: Банки ОАЭ, Китая и Турции отказываются принимать платежи из РФ
Банки ряда стран начали ограничивать расчеты с РФ, закрывать счета российским физлицам и компаниям, опасаясь санкций. Эксперты уверены, что решить вопрос можно только на уровне первых лиц государств.
Крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска вторичных санкций начали ограничивать расчеты с Россией и закрывать счета физическим лицам и компаниям. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на бизнесменов, работающих в ОАЭ, и представителя объединения «Деловая Россия».
Согласно данным, банки ОАЭ не принимают деньги из России и не проводят платежи в обратную сторону. Более того, там продолжают закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами РФ, в том числе и по «непрозрачным причинам».
Собеседники издания отметили, что сложности начались задолго до выхода в декабре прошлого года американского закона о вторичных санкциях, после которого такие страны, как Турция и Китай, резко поменяли политику в отношении клиентов из России. Отмечается, что в банках второго эшелона к компаниям и физлицам из РФ тогда отнеслись более лояльно, но сделали это небесплатно: клиентам приходилось приобретать допуслуги либо увеличивать остаток на счете.
При этом менеджер экспедиторской компании уточнил, что возможность платить из России (в том числе в дирхамах) исчезла с сентября.
«Компанию открывали не просто так – банки предлагали выгодную конвертацию, а также не разглашали сведения о конечных бенефициарах при запросах иностранных организаций», – говорит он.
Он указал, что после этого в цепочку добавили третью промежуточную юрисдикцию – Гонконг. Однако с февраля этого года гонконгский банк также перестал принимать платежи, подчеркивается в сообщении. Другой бизнесмен добавил, что в крупнейших банках стало практически невозможно открыть счет.
ТУРЦИЯ И КИТАЙ ТУДА ЖЕ?
Так, проблемы у россиян есть также с турецкими и китайскими банками. В середине января сообщалось, что банки Турции отказываются сотрудничать с российскими из опасения санкций.
Отмечалось, что турецкие финорганизации разрывают корреспондентские отношения, приостанавливают обработку платежей без формального закрытия договора. При этом, согласно данным, есть и исключения: например, ими стали «дочки» зарубежных банков в РФ. Указывается, что трудности присутствуют уже долгое время, но в конце 2023 года ситуация обострилась и распространилась почти на все банки Турции.
Турецкая газета Economim со ссылкой на источники сообщала, что денежные переводы компаний из России в Турцию почти прекратились с 1 января, экспортеры перестали получать платежи в лирах и рублях, некоторые банки даже отправляли обратно уже принятые транзакции, объясняя, что сделки касаются «запрещенных товаров». По сведениям издания, вопрос транзакций поднимался во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию в начале января, он подчеркнул важность «решения вопросов обхода санкций и экспортного контроля».
Между тем, 7 февраля, китайский банк Chouzhou Commercial уведомил клиентов об остановке операций с Россией и Белоруссией. Тогда «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что остановка проведения расчетов не зависит от платежной системы – транзакции прекращены как в случае со SWIFT, так и с российской СПФС и китайской CIPS.
«Даже если движение денег с помощью национальных систем не видно американцам или европейцам, все это наглядно отражено в отчетности, которую у банка могут потребовать западные контрагенты», – объяснил один из собеседников газеты.
Эксперты сходятся во мнении, что закрытие счетов российских компаний в Турции не будет фатальным для серьезных игроков рынка. Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в интервью НСН отмечал, что проблемы могут быть лишь у отдельного бизнеса.
«Полного паралича не будет, люди всегда имеют альтернативы. Для какого-то бизнеса это может быть фатальным, но люди предполагали это, когда открывали такой канал обслуживания… Тем более что он был недешевый, там и комиссии приличные были. Не думаю, что было много наивных бизнесменов, которые отработали единственный канал и считали, что он будет вечно безупречно работать. Для серьезных игроков не будет фатального исхода», – говорил Тосунян.
В свою очередь гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в разговоре с НСН также отметил, что российские компании в Турции имеют другие варианты оплат. При этом он выразил уверенность, что турецкие банки опасаются санкций от США, а решить вопрос теперь можно только на уровне первых лиц государств.
«Бизнесмены всегда имеют другие варианты оплат, ведь Турция весь прошлый год шла по этому пути. Это все исключительно санкционное эхо. Турция – это страна НАТО, Турция торгует не только с Россией, со всем миром, с Евросоюзом у нее очень большой торговый оборот. С Германией только в импорте порядка девяти миллиардов долларов оборот. Цифры там существенные, турецкие банки опасаются последствий», – говорил Властопуло.
САНКЦИИ США ПРОТИВ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ
Президент США Джо Байден 22 декабря прошлого года подписал указ о мерах против иностранных банков и других финансовых учреждений, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК.
В документе сообщалось, что министр финансов после консультации с госсекретарем «уполномочен применить к иностранной финансовой организации санкции» в случае установления того, что она содействует сделкам, связанным с российским ОПК: в сфере технологий, обороны, строительства, аэрокосмической, обрабатывающей отраслей.
Так, санкции включают запрет на открытие или ограничение использования корсчетов в США, блокировку собственности в Соединенных Штатах. Американские власти также получили возможность блокировать импорт алмазов, морепродуктов и алкогольных напитков российского производства, которые прошли через существенную трансформацию за пределами России.
«Мы ожидаем, что финансовые учреждения предпримут все усилия для обеспечения того, чтобы они не были сознательными или невольными пособниками обхода и уклонения (от санкций – ред. НСН)», – говорила министр финансов Джанет Йеллен.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о проблемах, с которыми столкнулись российские компании и физические лица при попытке проводить расчеты через турецкие банки. По его словам, в настоящее время власти пытаются решить вопрос, идет активный диалог с турецкой стороной. Он подчеркивал, что причиной стало «беспрецедентное, неприкрытое и агрессивное давление», которое на турецкие компании оказывают США, передает «Радиоточка НСН».
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