«Полный паралич?»: Банки ОАЭ, Китая и Турции отказываются принимать платежи из РФ

При этом менеджер экспедиторской компании уточнил, что возможность платить из России (в том числе в дирхамах) исчезла с сентября.

«Компанию открывали не просто так – банки предлагали выгодную конвертацию, а также не разглашали сведения о конечных бенефициарах при запросах иностранных организаций», – говорит он.

Он указал, что после этого в цепочку добавили третью промежуточную юрисдикцию – Гонконг. Однако с февраля этого года гонконгский банк также перестал принимать платежи, подчеркивается в сообщении. Другой бизнесмен добавил, что в крупнейших банках стало практически невозможно открыть счет.

ТУРЦИЯ И КИТАЙ ТУДА ЖЕ?

Так, проблемы у россиян есть также с турецкими и китайскими банками. В середине января сообщалось, что банки Турции отказываются сотрудничать с российскими из опасения санкций.

Отмечалось, что турецкие финорганизации разрывают корреспондентские отношения, приостанавливают обработку платежей без формального закрытия договора. При этом, согласно данным, есть и исключения: например, ими стали «дочки» зарубежных банков в РФ. Указывается, что трудности присутствуют уже долгое время, но в конце 2023 года ситуация обострилась и распространилась почти на все банки Турции.

Турецкая газета Economim со ссылкой на источники сообщала, что денежные переводы компаний из России в Турцию почти прекратились с 1 января, экспортеры перестали получать платежи в лирах и рублях, некоторые банки даже отправляли обратно уже принятые транзакции, объясняя, что сделки касаются «запрещенных товаров». По сведениям издания, вопрос транзакций поднимался во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию в начале января, он подчеркнул важность «решения вопросов обхода санкций и экспортного контроля».

Между тем, 7 февраля, китайский банк Chouzhou Commercial уведомил клиентов об остановке операций с Россией и Белоруссией. Тогда «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что остановка проведения расчетов не зависит от платежной системы – транзакции прекращены как в случае со SWIFT, так и с российской СПФС и китайской CIPS.