Машины не доедут: К чему приведет отказ банков Китая и Турции от расчетов с Россией

«Глубочайшее заблуждение, что страны, с которыми мы торгуем, та же Турция и Китай в первую очередь, помогают нам только в параллельном импорте. С Китаем торговый оборот 230 млрд (долларов в год – ред. НСН). Вычтем оттуда экспорт нефтегазовый, сырьевой – на 115 млрд долларов Китай поставил нам товаров. Весь импорт российский 250 млрд долларов, то есть КНР почти 50% импорта занимает. Если решение по платежам будет не найдено, то завтра не будет ни китайских автомобилей, которые заполонили рынок, ни продукции, которая была замещающей европейскую. С Турцией то же самое – 6 млрд долларов турецкий импорт до 2022 года. ОАЭ – незначительные цифры, в первую очередь помощь в параллельном импорте. Проблема серьезная», - сказал Властопуло.

Он также отметил, что не видит альтернативных вариантов сотрудничества с указанными странами. Он упомянул законопроекты о бартерных сделках и создание единого расчетного центра, однако раскритиковал их.

«Есть статьи о разработке законопроектов о бартерных сделках, но это вообще каменный век. Для того, чтобы работал бартер, прежде всего, нам нужно что-то предложить потенциальному партнеру. Если мы говорим о какой-то крупной корпорации типа «Газпрома», то тут понятно: мы поставляем газ, вы - оборудование и прочее. Но если мы говорим об обычном резиденте РФ, который покупает в Китае товары, поставляет на российский рынок и реализует их здесь, о каком бартере может идти речь? Также говорят о едином расчетном центре, посредством которого будут проводиться платежи. На мой взгляд, это тоже утопическая идея. Сегодня при взаиморасчетах с Китаем участвует огромное количество банков, которые неподсанкционные и производили платежи в рублях, юанях. Что это должен быть за монстр, который удовлетворит потребности условно 50 тысяч импортеров, которые покупают продукцию в КНР?» - задался вопросом собеседник НСН.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о проблемах, с которыми столкнулись российские компании и физические лица при попытке проводить расчеты через турецкие банки. По его словам, в настоящее время власти пытаются решить вопрос, идет активный диалог с турецкой стороной. Он подчеркивал, что причиной стало «беспрецедентное, неприкрытое и агрессивное давление», которое на турецкие компании оказывают США, передает «Радиоточка НСН».

