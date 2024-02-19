Машины не доедут: К чему приведет отказ банков Китая и Турции от расчетов с Россией
Если решение по платежам будет не найдено, то из РФ исчезнут заполонившие рынок китайские автомобили и не только они, предупредил Георгий Властопуло.
Если российские власти не решат проблему с расчетами компаний и физлиц из РФ в Турции и Китае, то государство лишится импорта многих товаров, заявил гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в интервью НСН.
Ранее сообщалось, что после проблем с расчетами в Турции и Китае аналогичные трудности возникли у российского бизнеса и в Объединенных Арабских Эмиратах. Причина та же: страна опасается попасть под вторичные санкции США. Так, крупные банки ОАЭ начали ограничивать расчеты с Россией и закрывать счета физическим лицам и компаниям. Банки ОАЭ не принимают деньги из России и не проводят платежи в обратную сторону. Властопуло отметил, что проблема является очень серьезной.
«Глубочайшее заблуждение, что страны, с которыми мы торгуем, та же Турция и Китай в первую очередь, помогают нам только в параллельном импорте. С Китаем торговый оборот 230 млрд (долларов в год – ред. НСН). Вычтем оттуда экспорт нефтегазовый, сырьевой – на 115 млрд долларов Китай поставил нам товаров. Весь импорт российский 250 млрд долларов, то есть КНР почти 50% импорта занимает. Если решение по платежам будет не найдено, то завтра не будет ни китайских автомобилей, которые заполонили рынок, ни продукции, которая была замещающей европейскую. С Турцией то же самое – 6 млрд долларов турецкий импорт до 2022 года. ОАЭ – незначительные цифры, в первую очередь помощь в параллельном импорте. Проблема серьезная», - сказал Властопуло.
Он также отметил, что не видит альтернативных вариантов сотрудничества с указанными странами. Он упомянул законопроекты о бартерных сделках и создание единого расчетного центра, однако раскритиковал их.
«Есть статьи о разработке законопроектов о бартерных сделках, но это вообще каменный век. Для того, чтобы работал бартер, прежде всего, нам нужно что-то предложить потенциальному партнеру. Если мы говорим о какой-то крупной корпорации типа «Газпрома», то тут понятно: мы поставляем газ, вы - оборудование и прочее. Но если мы говорим об обычном резиденте РФ, который покупает в Китае товары, поставляет на российский рынок и реализует их здесь, о каком бартере может идти речь? Также говорят о едином расчетном центре, посредством которого будут проводиться платежи. На мой взгляд, это тоже утопическая идея. Сегодня при взаиморасчетах с Китаем участвует огромное количество банков, которые неподсанкционные и производили платежи в рублях, юанях. Что это должен быть за монстр, который удовлетворит потребности условно 50 тысяч импортеров, которые покупают продукцию в КНР?» - задался вопросом собеседник НСН.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о проблемах, с которыми столкнулись российские компании и физические лица при попытке проводить расчеты через турецкие банки. По его словам, в настоящее время власти пытаются решить вопрос, идет активный диалог с турецкой стороной. Он подчеркивал, что причиной стало «беспрецедентное, неприкрытое и агрессивное давление», которое на турецкие компании оказывают США, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ: Житель Ижевска задержан за сотрудничество со спецслужбами Украины
- «Роскосмос» запланировал более 40 космических пусков в 2024 году
- Два дрона ВСУ сбили над Брянском
- Байопик «Боб Марли: Одна любовь» собрал 46,2 миллиона долларов за первую неделю
- Варшавер рассказал, что прошел обследование в клинике и находится дома
- Хуситы сообщили о серьезном повреждении британского судна после их удара
- В Афганистане при сходе оползня погибли не менее 25 человек
- Экспорт вина из Грузии в Россию в январе вырос на 27%
- На российском рынке могут появиться новые автомобили из Ирана и Индии
- Власти в апреле проиндексируют пенсии на 7,5%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru