«Спрос на самолеты у авиакомпаний колоссальный, но, к сожалению, пока нет никаких возможностей его удовлетворить, потому что самолеты не производятся. Самолет «Байкал», скорее всего, пойдет в серию и будет возможен для закупки. Но это легкий самолет для региональной авиации, маленький для большого объема перевозки, погоды он не делает. Это аналог Cessna Caravan, который эксплуатируется авиакомпанией «Аврора» на Дальнем Востоке и в Сибири. Но «Байкал» в два раза дороже, чем зарубежные аналоги и экономической целесообразности приобретения для авиакомпаний такого воздушного судна просто нет - он себя никогда не окупит. Его поставки в авиакомпании будут зависеть напрямую от дотации государства. В любом другом случае проще отказаться от перевозок, чем эксплуатировать эти воздушные суда», - рассказал Герасимов.

Авиакомпании готовы закупить российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 в больших количествах, но они будут сертифицированы еще минимум через полтора года.

«Окончание сертификации МС-21, которая планировалась на декабрь 2026-го года, перенесли. То есть поставки раньше 2027-го года явно не начнутся, а возможно, будет опять перенос этих поставок, поскольку на данный момент еще не разрешены ключевые моменты в виде импортозамещения пяти электронных систем на борту. Работу по импортозамещению этих систем ведет «Ростех», но пока она не завершена. Говорить о том, что успеют в срок, преждевременно. А главный затык: компания «Пермские моторы» сейчас находится под тяжелым давлением и не производит двигатели ПД-8 для "Суперджетов" и ПД-14 для МС-21. Пока непонятно, будет ли разрешена эта проблема в ближайшие годы. После сертификации их еще нужно произвести. Даже в лучшие годы больше 20 в год "Суперджетов" не производили, а потребность рынка составляет 400 самолетов», - пояснил авиаэксперт.

Очередной перенос сроков сертификации самолета Ил-114-300 свидетельствует о системных проблемах в авиационной отрасли России, заявлял ранее НСН исполнительный директор профобъединения «РКК-Наука» Юрий Захарченко.

