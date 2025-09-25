Риск столкновения гражданских самолетов с дронами существует не только в России, ежедневно сбивающей украинские БПЛА в своем воздушном пространстве, но и для всего мира из-за их использования, например, преступниками и террористами. Столкновение в воздухе Boeing или SJ-100 даже с гражданским дроном может привести к катастрофе с большим количеством погибших.

«Все зависит от размера дрона, от того, куда он попадет и насколько будет серьезным повреждение. Для сбития самолета на взлете и посадке в зоне аэропорта дрон даже может не иметь взрывчатое вещество, потому что гражданские самолеты очень чувствительны к внешним воздействиям. Если знать, куда бить, то вероятность катастрофы очень велика. Есть шанс, что это будет незначительное повреждение, как когда самолет сталкивается с птицей, но может привести к катастрофе, в которой погибнут люди. Это мы говорим про гражданский беспилотник и случайное столкновение, без злого намерения изначально. Если же случится столкновение с боевым дроном со взрывчаткой, то последствия будут хуже. Проблема поражения самолета с помощью беспилотников, которые используются в военном конфликте или террористами, актуальна не только в России, а во всем мире. После демонстрации работы беспилотных технологий в рамках военного конфликта на Украине, они стали активно перениматься в том числе, преступными организациями, например, наркокартели в Колумбии. Эта проблема сейчас очень актуальна, потому что лишь вопрос времени, когда такая катастрофа произойдет и где», - предупредил специалист по безопасности полетов.

Вместе с тем главный риск для гражданских самолетов в России представляет не угроза попадания БПЛА в самолет, а вероятность поражения воздушного судна средствами противодействия дронам.

«К сожалению, уже были случаи обстрела самолетов легкой авиации, когда план «ковер» уже был снят, самолет летел абсолютно законно по согласованному плану, но попадает под обстрел, потому что его принимают за БПЛА. Такой случай был с обстрелом Ан-2, пролетавшим над НПЗ (По данным СМИ, инцидент произошел в башкирском Салавате, где поздно вечером 26 ноября 2024 года самолет Ан-2 попал под обстрел на высоте 300 метров, - прим. НСН). Ну и самый печальный инцидент, который был признан официально, это азербайджанский Embraer, который попал под воздействие противодействия БПЛА. Катастрофа произошла уже после обстрела на территории Казахстана», - напомнил Патраков.

