Специалист по безопасности предрек рост столкновений самолетов с БПЛА
Беспилотные технологии начали использовать не только в военном конфликте, но и взяли на вооружение преступники и террористы, что повышает риск столкновения дронов с гражданскими самолетами, заявил НСН специалист по безопасности полетов Андрей Патраков.
Число столкновений самолетов с дронами в России будет расти. Однако самую большую угрозу для гражданской авиации в России представляют не беспилотники, а средства противодействия им, и такие случаи уже был, заявил НСН основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков.
В России зафиксировали первый случай столкновения гражданского самолета с дроном. Инцидент произошел 2 августа 2025 года, когда Ан-26 Камчатского авиационного предприятия совершал регулярный рейс Петропавловск — Тилички. После приземления техники аэропорта обнаружили на лайнере вмятину глубиной 11 сантиметров, пишет РБК. Росавиация пришла к выводу, что повреждение вероятно было получено при столкновении с БПЛА. Что это был за беспилотник и кто его запустил, осталось неясным.
«Подобные столкновения будут только увеличиваться. У нас все самолеты сейчас находятся под угрозой, потому что Россия - единственная страна в мире, которая ввела отдельный класс воздушного пространства для беспилотников, хотя весь мир занимается интеграцией БПЛА в общее воздушное пространство. При этом первый вариант этого отдельного класса пространства называли «зоной смерти», потому что она как раз создавала риски безопасности полетов и риск столкновения в воздухе как раз с элитной авиацией. Рано или поздно это должно было начаться и первые истории уже произошли», - сказал Патраков.
Риск столкновения гражданских самолетов с дронами существует не только в России, ежедневно сбивающей украинские БПЛА в своем воздушном пространстве, но и для всего мира из-за их использования, например, преступниками и террористами. Столкновение в воздухе Boeing или SJ-100 даже с гражданским дроном может привести к катастрофе с большим количеством погибших.
«Все зависит от размера дрона, от того, куда он попадет и насколько будет серьезным повреждение. Для сбития самолета на взлете и посадке в зоне аэропорта дрон даже может не иметь взрывчатое вещество, потому что гражданские самолеты очень чувствительны к внешним воздействиям. Если знать, куда бить, то вероятность катастрофы очень велика. Есть шанс, что это будет незначительное повреждение, как когда самолет сталкивается с птицей, но может привести к катастрофе, в которой погибнут люди. Это мы говорим про гражданский беспилотник и случайное столкновение, без злого намерения изначально. Если же случится столкновение с боевым дроном со взрывчаткой, то последствия будут хуже. Проблема поражения самолета с помощью беспилотников, которые используются в военном конфликте или террористами, актуальна не только в России, а во всем мире. После демонстрации работы беспилотных технологий в рамках военного конфликта на Украине, они стали активно перениматься в том числе, преступными организациями, например, наркокартели в Колумбии. Эта проблема сейчас очень актуальна, потому что лишь вопрос времени, когда такая катастрофа произойдет и где», - предупредил специалист по безопасности полетов.
Вместе с тем главный риск для гражданских самолетов в России представляет не угроза попадания БПЛА в самолет, а вероятность поражения воздушного судна средствами противодействия дронам.
«К сожалению, уже были случаи обстрела самолетов легкой авиации, когда план «ковер» уже был снят, самолет летел абсолютно законно по согласованному плану, но попадает под обстрел, потому что его принимают за БПЛА. Такой случай был с обстрелом Ан-2, пролетавшим над НПЗ (По данным СМИ, инцидент произошел в башкирском Салавате, где поздно вечером 26 ноября 2024 года самолет Ан-2 попал под обстрел на высоте 300 метров, - прим. НСН). Ну и самый печальный инцидент, который был признан официально, это азербайджанский Embraer, который попал под воздействие противодействия БПЛА. Катастрофа произошла уже после обстрела на территории Казахстана», - напомнил Патраков.
Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов рассказал НСН, почему московские аэропорты работали при атаке БПЛА.
