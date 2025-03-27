Чемезов: Отмена санкций не повлияет на производство МС-21 и SJ-100
Отмена санкций Запада не повлияет на проекты по производству российских самолетов МС-21 и SJ-100. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в беседе с журналом «Эксперт».
«Уверен, что отмена санкций, если она и случится, не обнулит прошедшие три года. Слишком дорого они нам дались», - отметил Чемезов.
По его словам, проекты МС-21 и нового «Суперджета» вышли на финишную прямую, ведутся сертификационные испытания. Чемезов назвал SJ-100 отличным самолетом, современным и удобным в управлении. При этом глава «Ростеха» высказался о МС-21 как о будущем флагмане. В этом лайнере много технических новаций, и задача самолета — выиграть конкуренцию с Boeing и Airbus по меньшей мере на внутреннем рынке.
Ранее Сергей Чемезов рассказал, что Россия намерена произвести как минимум 200 самолетов к 2030 году для замены устаревших зарубежных лайнеров, пишет Ura.ru.
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