Сегодня российские авиаперевозчики не могут закупать новые отечественные самолеты, поскольку их попросту нет — лайнеры МС-21 и SSJ New с отечественными двигателями пока не налетали нужное количество часов и ожидают сертификации. Об этом НСН заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.

Авиакомпания «Аэрофлот» предложила обязать перевозчиков закупать отечественные самолеты, если те получат доступ к иностранным лайнерам. Количество обязательных к покупке самолетов и других деталей нужно просчитать, но мера необходима: она обеспечит возврат инвестиций государства в самолетостроение и ускоренное лечение «детских болезней» новых самолетов, заявил в интервью изданию «Коммерсантъ» гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. Вместе с тем в госкорпорации «Ростех» призвали добиться того, чтобы российский авиапарк на 100% состоял из отечественных самолетов. Горбачев назвал невыполнимым требование закупать новые отечественные самолеты, поскольку сейчас их нет.