«Покупать нечего!»: В отрасли заявили, что в России нет новых отечественных самолетов
Россия должна полностью избавиться от иностранных лайнеров через 4-5 лет, сказал НСН Виктор Горбачев.
Сегодня российские авиаперевозчики не могут закупать новые отечественные самолеты, поскольку их попросту нет — лайнеры МС-21 и SSJ New с отечественными двигателями пока не налетали нужное количество часов и ожидают сертификации. Об этом НСН заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.
Авиакомпания «Аэрофлот» предложила обязать перевозчиков закупать отечественные самолеты, если те получат доступ к иностранным лайнерам. Количество обязательных к покупке самолетов и других деталей нужно просчитать, но мера необходима: она обеспечит возврат инвестиций государства в самолетостроение и ускоренное лечение «детских болезней» новых самолетов, заявил в интервью изданию «Коммерсантъ» гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. Вместе с тем в госкорпорации «Ростех» призвали добиться того, чтобы российский авиапарк на 100% состоял из отечественных самолетов. Горбачев назвал невыполнимым требование закупать новые отечественные самолеты, поскольку сейчас их нет.
«Примерно 50% отечественного авиапарка сегодня составляют российские самолеты. Лидирует по этому показателю “Аэрофлот” с лайнерами Superjet. Но новых отечественных самолетов сейчас нет, закупать нечего. Облет МС-21 и SSJ New с отечественными двигателями идет в сертификации, а больше ничего нет. Прежде чем получить сертификат летной годности, самолет должен налетать определенное количество часов без поломок и отказов. Даже Ил-114 и Ту-204 практически нет. Мы решили, что никаких импортных запчастей и комплектующих в наших самолетах быть не должно, – сегодня ни одного такого самолета нет. Поэтому пока требование закупать отечественные самолеты невыполнимо, и странно слышать его от специалиста в этой области», – сказал Горбачев.
Вместе с тем собеседник НСН отметил, что через 4-5 лет Россия должна избавиться от иностранных лайнеров.
«Иностранных воздушных судов мы наелись, потому что не знаем, что делать, даже с теми, которые сейчас находятся в эксплуатации, – мы через десятые руки получаем материалы, запчасти, комплектующие в десять раз дороже. В течение четырех-пяти лет мы должны избавиться от лайнеров иностранного производства», – подытожил он.
Ранее Горбачев заявил, что продление срока службы пассажирских самолетов безопасно, так как многие модели могут летать до ста лет при правильной эксплуатации.
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