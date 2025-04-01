Алиханов: В США удерживаются закупленные Россией авиазапчасти на $500 миллионов

По его словам, российская сторона заинтересована в разблокировке этих поставок. Одновременно Москва развивает собственную авиапромышленность, чтобы не зависеть от западных запчастей. Так, правительство выделило более 770 миллиардов рублей до 2030 года на развитие отечественной авиапромышленности.

В беседе с газетой «Известия» Алиханов отметил, что Россия также заинтересована в признании проведенных российскими компаниями ремонтных работ с самолетами американской Boeing и европейской Airbus в условиях санкций «без соответствующей верификации лицензии от иностранных производителей».



Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев заявлял НСН, что авиаперевозчики откажутся от Boeing в случае его возврата в Россию, все будут закупать отечественные самолеты Superjet и МС-21.

