МС-21 с импортозамещенными системами совершил первый полет

Опытный образец самолета МС-21 с новыми отечественными системами и агрегатами впервые поднялся в небо. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Образец среднемагистрального воздушного судна взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев» (входит в ОАК госкорпорации).

«На его борту тестировались отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и другие. Полет ознаменовал начало заводских доводочных испытаний», - отмечается в сообщении.

МС-21 провел 1 час 15 минут в воздухе, он достиг высоты 3 000 метров и скорости 580 километров в час. По данным пилотов, полетное задание было полностью выполнено, все системы самолета работали без замечаний.

По словам генерального директора ОАК Вадима Бадехи, в дальнейшем планируется перелет МС-21 в Жуковский для полетов по программе сертификационных испытаний.

«Ростех» указывает, что в испытаниях по программе импортозамещения будут участвовать два доработанных опытных лайнера, ранее задействованные в сертификационных испытаниях с иностранными системами.

На минувшей неделе свой первый полет совершил в Комсомольске-на-Амуре полностью импортозамещенный SJ-100, напоминает 360.ru.

