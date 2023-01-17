За удобство нужно платить: Россия не отменит сбор за полеты над Сибирью

Сенатор напомнил, что сейчас нет условий для обсуждения этого вопроса, поскольку Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

«А российское пространство закрыто, подчеркну, для авиакомпаний ЕС. Но и сама постановка вопроса об отмене оплаты в корне неверна. Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм транссибирского роялти», — отметил Косачев.

Политик пояснил, что речь идет не о плате за право пролета, а о так называемых пульных соглашениях, которые широко распространены в международной практике. По словам Косачева, иностранные перевозчики платят за использование воздушного пространства, при этом сокращая свой маршрут и экономя значительные средства.