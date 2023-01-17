За удобство нужно платить: Россия не отменит сбор за полеты над Сибирью
Российские власти порекомендовали европейским чиновникам получше разобраться, что представляет собой механизм транссибирского роялти.
Постановка вопроса об отмене оплаты для зарубежных компаний за полеты над территорией России в корне неверна. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.
Сенатор напомнил, что сейчас нет условий для обсуждения этого вопроса, поскольку Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.
«А российское пространство закрыто, подчеркну, для авиакомпаний ЕС. Но и сама постановка вопроса об отмене оплаты в корне неверна. Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм транссибирского роялти», — отметил Косачев.
Политик пояснил, что речь идет не о плате за право пролета, а о так называемых пульных соглашениях, которые широко распространены в международной практике. По словам Косачева, иностранные перевозчики платят за использование воздушного пространства, при этом сокращая свой маршрут и экономя значительные средства.
«Статья 15 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года устанавливает, что пролет над территорией государства не может быть платным. Однако никакие положения конвенции в связи с практикой заключения пульных соглашений между авиакомпаниями не нарушаются в силу того, что платы за пролет они не касаются», — подчеркнул вице-спикер Совфеда и добавил, что ни Советский Союз, ни Россия не подписывали соглашение о транзите при международных перевозках в рамках упомянутой конвенции.
Отменить плату для иностранных компаний за полеты над Сибирью после снятия введенных из-за украинского кризиса ограничений потребовал руководитель гендиректората по транспорту Еврокомиссии (ЕК) Хенрик Хололей 16 января.
Так, после начала спецоперации на Украине Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для России. В ответ Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран. Полеты из этих государств могут выполняться по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.
Сейчас некоторые эксперты и политики заявляют, что странам Запада следует подумать над возобновлением авиарейсов через воздушное пространство России. Как отмечал гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш в декабре прошлого года, запрет на это обернулся для западных авиакомпаний «большой проблемой».
По его словам, которые приводятся в статье Telegraph, запреты на пролеты через воздушные пространства России и Украины привели к скоплению самолетов в небе над Европой и увеличению времени рейсов. Он отметил, что в случае, если Китай ослабит ограничения на перелеты из-за антикоронавирусной политики, у китайских авиакомпаний будет преимущество перед западными, ведь они могут свободно летать в российском воздушном пространстве.
Самой пострадавшей от закрытия воздушного пространства России авиакомпанией считается финская Finnair. Издание Yle сообщало о том, что убытки компании в I квартале 2022 года достигли €132,9 миллиона. В связи с этим компания объявляла о сокращении расходов, а также отправляла в неоплачиваемый отпуск до 155 пилотов и до 360 бортпроводников.
Таким образом, заявление Хенрика Хололея раскритиковали многие эксперты. Бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия обоснованно взимает плату с иностранных авиакомпаний за использование неба над Сибирью, так как роялти покрывают расходы на инфраструктуру. По словам авиаэксперта, плата необходима для обеспечения работы всей инфраструктуры, которой пользуются иностранные компании. В противном случае, оплачивать европейские полеты будут граждане РФ из своих налогов.
«Это не прерогатива Еврокомиссии говорить об отмене каких-либо ограничений. Россия не единственная страна, которая взыскивает такие роялти, это общепринятые правила. Воздушное пространство не резиновое, за удобный коридор нужно платить. Россия готова открыть для всех свое небо, если оно будет открыто для России. Если поток самолетов будет увеличен, нужно менять штат диспетчеров, нужно их размещать, нужно платить людям зарплату, роялти – это необходимость для оплаты инфраструктуры, которой самолеты будут пользоваться при полетах. Будет ли справедливо, что мы будем оплачивать из своих налогов комфорт для частных европейских граждан и компаний?» - объяснил собеседник НСН.
Так, иностранные авиакомпании, летающие между Европой и Азией, для сокращения пути пользуются маршрутами через Россию, пролетая над Сибирью. Плата за это взимается с 1970-х годов, большую ее часть получает «Аэрофлот». Как писали «Ведомости», в 2020 году из-за пандемии авиакомпания недополучила около $250 миллионов.
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