Росавиация потребовала гарантии безопасности полетов над Сирией

В Росавиации отметили, что ответа со стороны Сербии не поступило. Ведомство направило Сирийской Арабской Республике обращения с требованием предоставить гарантии безопасности по дипломатическим каналам.

В Telegram-канале Росавиации отмечается, что ситуация в Сирии остается по-прежнему напряженной в связи с вооруженным конфликтом. Из-за этого вопрос использования воздушного пространства государства отечественными авиакомпаниями «требует комплексной оценки".

Ранее бывший специалист ICAO Павел Герасимов усомнился в открытии российского неба после спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

