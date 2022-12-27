Росавиация потребовала гарантии безопасности полетов над Сирией

Росавиация потребовала у сирийских авиавластей гарантии безопасности полетов над государством. Дамаск должен продемонстрировать выполнение рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ICAO). Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В Росавиации отметили, что ответа со стороны Сербии не поступило. Ведомство направило Сирийской Арабской Республике обращения с требованием предоставить гарантии безопасности по дипломатическим каналам.

В Telegram-канале Росавиации отмечается, что ситуация в Сирии остается по-прежнему напряженной в связи с вооруженным конфликтом. Из-за этого вопрос использования воздушного пространства государства отечественными авиакомпаниями «требует комплексной оценки".

Ранее бывший специалист ICAO Павел Герасимов усомнился в открытии российского неба после спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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