Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов России

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 декабря. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

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Отмечается, что ограничения касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее режим ограничения полетов в 11 аэропортов был продлен до 9 декабря, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РосавиацияАэропорт
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