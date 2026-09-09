В Госдуме выступили за отмену обязательного учета домашней птицы

Парламентариям поступают обращения от населения, связанные с требованиями по учету домашней птицы в личных подсобных хозяйствах. Это говорит о необходимости доработки действующего регулирования. При этом для фермеров и владельцев личного подсобного хозяйства, которые производят и реализуют продукцию, ветеринарный контроль должен сохраняться, так как существует товарный оборот.

Депутаты выступили за соизмеримость правил: они должны обеспечивать безопасность людей и животных, но при этом не создавать лишних ограничений для граждан, которые содержат птицу только для собственных нужд.

Регистрация куриц – это вопрос биобезопасности, который касается каждого гражданина, заявила НСН генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева. «У нас сегодня вопрос обеспечения биобезопасности стоит на первом месте», - отметила она.

