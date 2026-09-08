Белоусов оценил готовность военной базы РФ в Таджикистане

По словам главы военного ведомства, особое внимание уделяется укреплению таджикско-афганской границы. Белоусов отметил, что налажено тесное взаимодействие по применению российской базы для обеспечения безопасности в регионе. Он назвал республику стратегическим партнером России в Центральной Азии.

Министр подчеркнул, что Россия оказывает Таджикистану содействие в приведении облика национальных вооруженных сил к современным и перспективным условиям ведения боевых действий. Российская сторона активно участвует в формировании подразделений авиации, систем БПЛА и отрядов спецназначения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

