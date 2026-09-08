Белоусов оценил готовность военной базы РФ в Таджикистане

Российская военная база на территории Таджикистана находится в состоянии полной готовности к отражению внешних угроз. Соответствующее заявление министр обороны Андрей Белоусов сделал на приеме в честь 35-летия независимости республики, видеозапись выступления во вторник, 8 сентября, опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

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По словам главы военного ведомства, особое внимание уделяется укреплению таджикско-афганской границы. Белоусов отметил, что налажено тесное взаимодействие по применению российской базы для обеспечения безопасности в регионе. Он назвал республику стратегическим партнером России в Центральной Азии.

Министр подчеркнул, что Россия оказывает Таджикистану содействие в приведении облика национальных вооруженных сил к современным и перспективным условиям ведения боевых действий. Российская сторона активно участвует в формировании подразделений авиации, систем БПЛА и отрядов спецназначения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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