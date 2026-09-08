Белоусов оценил готовность военной базы РФ в Таджикистане
Российская военная база на территории Таджикистана находится в состоянии полной готовности к отражению внешних угроз. Соответствующее заявление министр обороны Андрей Белоусов сделал на приеме в честь 35-летия независимости республики, видеозапись выступления во вторник, 8 сентября, опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.
По словам главы военного ведомства, особое внимание уделяется укреплению таджикско-афганской границы. Белоусов отметил, что налажено тесное взаимодействие по применению российской базы для обеспечения безопасности в регионе. Он назвал республику стратегическим партнером России в Центральной Азии.
Министр подчеркнул, что Россия оказывает Таджикистану содействие в приведении облика национальных вооруженных сил к современным и перспективным условиям ведения боевых действий. Российская сторона активно участвует в формировании подразделений авиации, систем БПЛА и отрядов спецназначения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Белоусов оценил готовность военной базы РФ в Таджикистане
- Меркель словами «сердце кровью обливается» оценила победу АдГ
- Мультсериал «Южный Парк» из-за Трампа переименовали в «Южную Америку»
- Под Анапой из-за атаки БПЛА начался пожар в заповеднике
- Кадыров раскрыл количество бойцов, направленных из Чечни на СВО
- Во Владимире из музея за секунды украли ложку писателя Ерофеева
- СМИ: Из госучреждений в Киеве начали вывозить служебную документацию
- Юрист раскрыл проблемы новой квартиры Долиной за 250 миллионов
- Лавров: Границами Украины 1991 года Запад хочет загнать русских в концлагерь
- Экономист назвал продукты, которые подешевеют в ближайшее время