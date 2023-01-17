Косачев прокомментировал требование ЕС о бесплатных полетах над Сибирью

Просьба Еврокомиссии об отмене оплаты для зарубежных компаний за полеты над Сибирью неверно поставлена, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева.

ЕК призвала Россию отказаться от сбора с авиакомпаний оплаты за полеты над Сибирью

По его словам, данный вопрос не обсуждается, так как Европейский союз закрыл свое воздушное пространство для перелетов российских авиалайнеров.

«А российское пространство закрыто, подчеркну, для авиакомпаний ЕС… Но и сама постановка вопроса об отмене оплаты <...> в корне неверна. Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм транссибирского роялти», – заявил парламентарий.

Отмечается, что речь идет не о плате за право пролета, а о «пульных соглашениях», которые широко распространены в мировой практике. Так, зарубежные авиаперевозчики оплачивают пролет над определенной территорией, сокращая маршрут и экономя значительно большее количество средств.

Россия обоснованно взимает плату с иностранных авиакомпаний за использование неба над Сибирью, так как роялти покрывают расходы на инфраструктуру, сказал в интервью НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ICAO) Павел Герасимов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиацияКонстантин Косачев
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