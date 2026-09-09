По данным местных СМИ, документ предполагает территориальные уступки: ВСУ должны выйти из Донбасса и Запорожской области. Также в стране обязуются провести референдум и выборы президента. Киев должен закрепить свой внеблоковый статус и отказаться от вступления в НАТО. В Верховной Раде признали, что требования стали жестче, чем раньше.

Депутат Анна Скороход заявила, что «они приехали с еще худшими условиями, чем мы имели до». По ее словам, если раньше не требовалось изменений в конституции и признания территорий, то сейчас потребовали.

О том, что Киеву придется согласиться на все представленные условия, говорят и на Западе. Журнал Spectator вышел с заголовком: «Украина проигрывает в конфликте с Россией». По данным издания, у ВСУ нет ресурсов, чтобы противостоять.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что условия заключения мира для Украины в дальнейшем могут стать хуже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

