Кадыров раскрыл количество бойцов, направленных из Чечни на СВО
Глава Чеченской Республики Рамзан (ЧР) Кадыров сообщил, что с начала специальной военной операции из региона в зону ее проведения направлены 76 434 бойца. Соответствующую информацию руководитель республики опубликовал в своем Telegram-канале по итогам совещания с силовым блоком.
Кадыров отметил, что военнослужащие из Чечни достойно выполняют поставленные задачи и демонстрируют высокую эффективность на передовой. Глава республики подчеркнул важную роль чеченских подразделений в ходе проведения специальной военной операции.
Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил на поддержку участников СВО более 44 миллиардов рублей. По словам главы ЧР, бойцы постоянно обеспечиваются техникой, транспортом, экипировкой, средствами связи и другим необходимым имуществом для выполнения боевых задач.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что участвующих в СВО граждан Индии вернут на родину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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