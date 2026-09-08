Кадыров раскрыл количество бойцов, направленных из Чечни на СВО

Глава Чеченской Республики Рамзан (ЧР) Кадыров сообщил, что с начала специальной военной операции из региона в зону ее проведения направлены 76 434 бойца. Соответствующую информацию руководитель республики опубликовал в своем Telegram-канале по итогам совещания с силовым блоком.

Генерал Соболев прокомментировал слухи о мобилизации в России

Кадыров отметил, что военнослужащие из Чечни достойно выполняют поставленные задачи и демонстрируют высокую эффективность на передовой. Глава республики подчеркнул важную роль чеченских подразделений в ходе проведения специальной военной операции.

Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил на поддержку участников СВО более 44 миллиардов рублей. По словам главы ЧР, бойцы постоянно обеспечиваются техникой, транспортом, экипировкой, средствами связи и другим необходимым имуществом для выполнения боевых задач.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что участвующих в СВО граждан Индии вернут на родину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:СпецоперацияЧечняРамзан Кадыров

Горячие новости

Все новости

партнеры