Путин сообщил Трампу, что Вашингтон может сделать для завершения конфликта на Украине

Стороны провели новый телефонный разговор, который продолжался час. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, беседа была конструктивна и откровенна. Итоги визита посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев президенты оценили со знаком «плюс». Путин положительно оценил посреднические усилия США по поиску путей разрешения украинского конфликта. Российский лидер отметил усилия Мелании Трамп по возвращению в семьи российских и украинских детей.

Он заявил Трампу, что у России «и в мыслях» нет никаких агрессивных планов в отношении Европы, а спекуляции о «российской угрозе» служат Евросоюзу прикрытием для наращивания поддержки Киева и своих военных расходов.

Также президент России рассказал главе Белого дома, что реально могли бы сделать США для завершения военных действий на Украине. Трамп при этом указал, что скорейшее завершение конфликта открывает перспективы для полного восстановления отношений США и России. По его словам, восстановление торговых отношений между Москвой и Вашингтоном сулит «колоссальные выгоды» обоим государствам. Трамп заявил, что заинтересован в прорыве в украинском урегулировании во время его президентства.

Также Путин рассказал американскому коллеге о видении России перспектив продвижения в зоне СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

