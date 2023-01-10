Росавиация не подтвердила данные об отмене режима ограничения полетов

Режим ограничения полетов в 11 аэропортах на юге и в центральной части России до сих пор действует, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

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«Росавиация сообщает о том, что данная информация не соответствует действительности. Распространяемый в соцсетях документ является фейком», – следует из сообщения.

Ранее в интернете появился документ, якобы являющийся копией письма заместителя главы агентства Владимира Потешкина, в котором говорилось о возобновлении работы аэропортов на юге и в центральной части страны с 15 января.

Режим ограничения полетов действует в РФ с 24 февраля.

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