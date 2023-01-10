Росавиация не подтвердила данные об отмене режима ограничения полетов
Режим ограничения полетов в 11 аэропортах на юге и в центральной части России до сих пор действует, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.
«Росавиация сообщает о том, что данная информация не соответствует действительности. Распространяемый в соцсетях документ является фейком», – следует из сообщения.
Ранее в интернете появился документ, якобы являющийся копией письма заместителя главы агентства Владимира Потешкина, в котором говорилось о возобновлении работы аэропортов на юге и в центральной части страны с 15 января.
Режим ограничения полетов действует в РФ с 24 февраля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+2 754 / сут.
Умерли
394 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+2 990 / сут.
- Росавиация не подтвердила данные об отмене режима ограничения полетов
- Землетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировано у берегов Индонезии
- В США назвали главный признак приближающегося поражения ВСУ
- В Евросоюзе предложили начать планировать восстановление Украины
- В Китае раскрыли правду о планах Германии отправить Украине танки Leopard 2
- В Германии оппозиция раскритиковала поставки вооружений Украине
- В России продлили программу госгарантий бесплатной медицинской помощи
- Росгвардейцы нашли свидетельства хищений в украинской армии
- Депутат Рады анонсировала переговоры о вступлении Украины в ЕС весной
- Посол Украины в Лондоне указал на просроченное оружие с Запада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru