ЕК: Россия должна перестать брать плату за полеты над Сибирью

Он отметил, что перестать брать плату необходимо по мере того, как будут сняты ограничения на полеты, введенные в результате конфликта на Украине. Хололей подчеркнул, что в отношении России не будут применяться прежние экономические правила.

Ранее гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш заявил, что странам Запада следует подумать над возобновлением авиарейсов через воздушное пространство России, так как запрет на это обернулся для западных авиакомпаний «большой проблемой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

